В Севастополе началось празднование Дня Победы

Как передает корреспондент УНИАН, далее состоялось возложение цветов и венков к Обелиску славы на Сапун-горе и к мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. В этих церемониях приняли участие представители руководства города, командований Военно-морских сил Украины и Черноморского флота России, ветераны, прибывшие на праздник в город делегации.

В 10.00 мероприятия продолжатся Парадом победителей (шествием ветеранов войны и Вооруженных сил, часть из которых будет находиться на ретро-автомобилях), прохождением торжественным маршем войск гарнизона и марш-парадом духовых оркестров.

В нынешнем году по решению оргкомитета по подготовке и проведению праздника в районе трибуны значительно увеличено количество сидячих мест для ветеранов войны.

Парад примут командующий ВМС Украины вице-адмирал Юрий Ильин и командующий ЧФ РФ вице-адмирал Александр Федотенков. После доклада командующих парадом вице-адмирала Сергея Елисеева (ВМС Украины) и генерал-майора Александра Острикова (ЧФ РФ) Ильин и Федотеннков на одном открытом автомобиле объедут для приветствия участвующие в параде войска.

В прохождении торжественным маршем войск Севастопольского гарнизона примут участие около 1,5 тысяч человек.

Украинские Вооруженные силы будут представлены военнослужащими корабельного состава, морской пехоты, Академии ВМС им. Нахимова, лицеистами морского лицея ВМС Украины, подразделениями Воздушных сил, а также почетным караулом, барабанщиками, сводным оркестром, группой знаменосцев, фанфаристами и линейными. Кроме того, на параде пройдут подразделения Внутренних войск МВД Украины и Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы украинских ВМС капитан 1-го ранга Олег Чубук, новшеством парада станет прохождение боевой техники ВМС Украины и ЧФ РФ, по 10 единиц с каждой стороны. Украинские ВМС на параде представят 4 бронетранспортера БТР-80, 2 реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», 2 гаубицы 2А36 «Гиацинт» и 2 зенитных ракетных комплекса "Оса" Войск береговой обороны флота.

Кроме того, добавил пресс-офицер, по инициативе командующего ВМС Украины Ильина и председателя Севастопольской горгосадминистрации Владимира Яцубы на параде впервые пройдут колонны воспитанников детско-юношеской флотилии, школы юнг, которые будут нести портреты Героев Советского Союза – уроженцев Севастополя и защищавших и освобождавших город в годы войны.

Сегодня же в Севастополе на территории Спортивного клуба ЧФ РФ власти города организуют полевую кухню для участников боевых действий, ветеранов Великой отечественной войны, гостей города.

В 19.00 на площади Нахимова начнется гала-концерт творческих коллективов города и флотов.

Завершатся мероприятия в 22.00 праздничным салютом и фейерверком над акваторией Севастопольской бухты.