В Крыму задержали банду телефонных мошенников

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью, от действий злоумышленников на протяжении 2012-2013 годов пострадали жители Херсонской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой областей и АР Крым. Установлено около 30 эпизодов их преступной деятельности.

В состав группы входило 6 человек, все жители г. Симферополь. Никто из них раньше не привлекался к уголовной ответственности, мужчины работали на строительстве.

Сейчас у оперативников есть информация, что их действиями руководил ранее судимый житель Российской Федерации. Злоумышленники действовали по следующей схеме. На короткий период они приезжали в нужную область. Из телефонного справочника выбирали несколько городских номеров. Звонил один человек, преимущественно с 20.00 и до 2.00 ночи, представляясь сотрудником милиции, он рассказывал пострадавшим, что их сын, дочь или внук стал виновником ДТП. За не привлечение к ответственности злоумышленник требовал деньги. Сумы называл разные: от 3 тыс. грн до 9 тыс. дол. За одну ночь мошенник звонил по нескольким номерам. В то же время другие участники группы ходили по адресам и собирали деньги, играя роли оперативников, работников ГАИ или других милицейских служб.

Как сообщил начальник управления МВД Украины в Херсонской области генерал-майор милиции Валерий Литвин, задержание мошенников происходило на территории АР Крым, в спецоперации были задействованы все сотрудники управления уголовного розыска. Во время проведения обысков по месту жительства участников группы оперативники изъяли около 20 мобильных телефонов, сим-карты, несколько телефонных справочников жителей разных городов. Также изъяты банковские карточки, на которые злоумышленники перечисляли деньги их руководителю из России.

По решению Суворовского районного суда Херсона четыре участника группы задержаны, им объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).