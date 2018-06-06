Неделя в цифрах

3 закона, принятых на выездном заседании Верховной Рады Украины на Банковой 4 апреля, подписал на этой неделе глава государства. В частности, это Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно определения некоторых доходов бюджета», Закон «О внесении изменений в приложение №3 к Закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

6 украинцевприняли участие в Бостонском марафоне 15 апреля – Василий Боков, Фил Андрей, Алла Камердинер, Валентина Хамайко, Сергей Шумко и Андрей Онистрат. Никто из них не пострадал.

9,3%составило падение объемов производства водки в Украине в первом квартале текущего года, зато производство коньяка и бренди выросло на 32,7%.

14 оппозиционных депутатов не проголосовали за выражение недоверия правительству Украины. В частности, это 7 народных депутатов из фракции “Батькивщина” и 7 – из фракции УДАР. Всего за данное решение проголосовали только 190 (при необходимых 226, – УНИАН) из 362 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

21 женщина-народный депутатнаправили ходотайство к Президенту Виктору Януковичу о помиловании Юлии Тимошенко по делу о подписании газовых соглашений.

29 украинских ученыхэмигрировали за границу в 2012 году по данным президента Национальной академии наук Украины (НАНУ) Бориса Патона.

80,2% молодых украинцев не смогли бы прожить без мобильного телефона. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования «Современная молодежь Украины», проведенного Институтом Горшенина. 72,3% молодежи не представляют своей жизни без Интернета, а каждый второй представитель украинской молодежи (49,6%) утверждает, что не мог бы прожить без общения в социальных сетях.

1 280 000 шенгенских визполучили украинцы в прошлом году. Таким образом, каждая 11 шенгенская виза в мире была выдана украинцам. При этом, по официальным данным, количество отказов в выдаче виз снизилось на 1 процентный пункт – до 2,03%, Однако эксперты считают, что так называемые «скрытые отказы» достигают 5-8%. Сложнее всего украинцам получить визу в диппредставительствах Италии, Чехии.

37 280 000 гривенвыделила КГГА на материальную помощь ветеранам по случаю 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Разные категории ветеранов получат в этот день единоразовые выплаты в размере от 200до 1500 гривен.

150 000 000 гривен потеряли клиенты украинских банков в 2012 году в результате действий кибермошенников.

579 232 200 гривен дохода задекларировал владелец группы «МАКО», старший сын президента Украины Александр Янукович за 2012 год.

10 500 000 000 гривеннеобходимо на реконструкции действующих учреждений исполнения наказаний в Украине с целью приведения их в соответствие международным стандартам. При этом государственная программа улучшения условий содержания лиц, взятых под стражу, на 2006-2010 годы, утвержденная постановлением Кабинета министров от 3 августа 2006 года, была профинансирована на данный момент лишь на 6% от запланированных объемов.