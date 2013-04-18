Количество украинских ученых, эмигрировавших за границу, за год выросло втрое

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время общего собрания Национальной академии наук Украины (НАНУ) сообщил ее президент Борис Патон.

“Если в течение уже длительного периода за границу эмигрировали ежегодно не более 10 наших ученых высшей квалификации, в прошлом году таких было уже 29”, - сказал Б.Патон.

Он связывает это с крайне недостаточным уровнем финансирования науки, дальнейшим падением престижа профессии ученого в обществе.

“В то же время научные учреждения, отделения академии наук, академия в целом недостаточно используют имеющиеся ресурсы и возможности для решения существующих кадровых проблем, в первую очередь для привлечения и закрепления в науке талантливой молодежи”, - подчеркнул Б.Патон.

Также президент НАНУ отметил, что после длительного периода стабилизации численность научных работников за два последних года уменьшилась на 600 человек, и сейчас составляет немногим более 19 тыс., в частности в 2012 г. Число кандидатов наук уменьшились на 0,7%, докторов наук - на 1,4%.

Количество кандидатских диссертаций в прошлом году по сравнению с 2011, уменьшилось с 416 до 371, докторских - с 101 до 88, число молодых ученых сократились почти на 2%.

“Не способствует повышению уровня и качества подготовки и аттестации научных кадров и запланированное реформирование системы высшего образования. Нужно, в первую очередь, сохранить в основных чертах механизмы подготовки научных кадров высшей квалификации и систему научных степеней, которая выдержала проверку временем”, - отметил Б.Патон.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Николай Азаров заявлял, что считает необходимым восстановить в Украине уважение к науке. "Тогда (в советское время - УНИАН) в стране существовал культ науки: физики, теоретики, практики, атомщики, вообще сторонники естественнонаучных специальностей вели спор с лириками. Когда вся страна делилась на физиков и лириков, был определенный культ науки, когда на телевидении, в СМИ культивировались не "Бригада", не специалисты в отбирании денег, а специалисты в области создания новых достижений. Вся страна жила интересами науки, следила за достижениями в этой области", - сказал Н.Азаров.

В связи с этим премьер сообщил, что мечтает о том, чтобы в Украине восстановилась атмосфера уважения к науке, чтобы самыми уважаемыми людьми были не премьер-министры, не президенты, не бизнесмены, а деятели науки, культуры, образования, медики.

*** Справка УНИАН. Общее число работающих в НАН Украины по состоянию на 1 января 2013 составило 40 тыс. 609 чел., в том числе 19 тис.337 научных работников. Среди них 2564 доктора наук и 7956 кандидатов наук. Средний возраст научных работников составил 51,3 года, докторов наук – в 63,4 года, кандидатов наук - 51,1 года.

По состоянию на 1 января 2013 в состав НАН Украины входят 203 действительных члена (академика), 374 члена-корреспондента и 115 иностранцев.