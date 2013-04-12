В центре Одессы сожгли кафе и два автомобиля

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области.

Согласно данным отдела, в 4.38 поступило сообщение от прохожих о том, что по улице Белинского горят 2 иномарки и кафе «Чито-Гврито», расположенное возле Одесского академического театра музыкальной комедии им. Михаила Водяного. На место пожара было направлено 2 отделения областного управления ГСЧС, которые работали по повышенному номеру вызова. На пожаре были задействованы наряд милиции и аварийная бригада электросети.

В результате пожара огнем уничтожено кафе-бар и сильно повреждены автомобили. Причина пожара - занесение источника зажигания извне. Погибших и пострадавших нет.