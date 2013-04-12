В центре Одессы сожгли кафе и два автомобиля
12:34, 12 апреля 2013Общество
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В центре Одессы в пятницу, 12 апреля, подожгли кафе-бар «Чито-Гврито» и 2 автомобиля.
В результате пожара огнем уничтожено кафе-бар и сильно повреждены автомобили /Фото : chito-gvrito.com.ua
Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области.
Согласно данным отдела, в 4.38 поступило сообщение от прохожих о том, что по улице Белинского горят 2 иномарки и кафе «Чито-Гврито», расположенное возле Одесского академического театра музыкальной комедии им. Михаила Водяного. На место пожара было направлено 2 отделения областного управления ГСЧС, которые работали по повышенному номеру вызова. На пожаре были задействованы наряд милиции и аварийная бригада электросети.
В результате пожара огнем уничтожено кафе-бар и сильно повреждены автомобили. Причина пожара - занесение источника зажигания извне. Погибших и пострадавших нет.
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