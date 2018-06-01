Неделя в цифрах

0,8% украинцев полностью доверяют отечественной милиции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины. Еще 8% украинцев "в основном доверяют" милиции, а вот совсем не доверяет милиции 30,9% граждан, скорее не доверяет – 35,6%.

4 народных депутата (Виталий Немилостивый, Роман Стаднийчук, Игорь Скосарь и Олег Канивец) написали 4 апреля заявления о выходе из фракции «Батькивщина».

5 лет еще (до 2018 года) смогут украинцы без виз посещать Македонию согласно новому двустороннему договору.

6 облэнергоготовит к приватизации Фонд госимущества. В частности, речь идет об «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго», «Харьковоблэнерго», «Хмельницкоблэнерго», «Черкассыоблэнерго», «Николаевоблэнерго».

7 – во столько раз Украина в январе-феврале 2013 года сократила импорт нефти (111,4 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года (763,4 млн тонн).

11,1% увеличенияпродемонстрировали доходы украинцев за 2012 год по сравнению с 2011 годом, составив 1,407 трлн гривен. По данным Госстата, наличный доход в 2012 году на душу населения составлял 23,9 тысяч гривен, а сбережения по сравнению с прошлым годом сократились до 104,6 млрд гривен (более чем на 15%).

24,3% составилоуменьшение транзита российского газа через территорию Украины в январе-феврале 2013 года сократился на 24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 13,434 млрд куб. м.

68 населенных пунктовподтопило в Украине только за одни сутки на уходящей неделе. В частности, в Винницкой, Волынской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Черниговской областях и г. Киеве.

143 школы, в которых обучаются более 3175 учеников, планируется закрыть в Украине в этом году. Таким образом, государство намерено сэкономить 44 миллиона гривен.

244 народных депутата Украиныприняли участие в пленарном заседании Верховной Рады Украины 4 апреля 2013 года в помещении Верховной Рады Украины по адресу: город Киев, ул. Банковая, 6-8.

480 украинских детей, в том числе 119 – с особыми потребностями – усыновили в 2012 году граждане США.

544 000 гривенпотратит государство на транспортное обслуживание Пенсионного фонда Украины. За эти деньги для ведомства арендуют четыре авто: "Фольксваген Пассат", "Фольксваген Транспортер", "Шевроле Эванда" и "Шевроле Лачетти". Как известно, дефицит Пенсионного фонда на данный момент составляет 11 миллиардов гривен.

614 833 гривен дохода получил в прошлом году премьер-министр Украины Николай Азаров. Из них 444 тыс. 742 грн 72 коп. – заработная плата, 40 тыс. 800 грн – доход от преподавательской и научной деятельности и 129 тыс. 290 грн 86 коп. – дивиденды.

30 000 000 долларов (приблизительно 240 000 000 гривен) вывела со счета в кипрском банке Laiki компания Рината Ахметова System Capital Management за две недели до введения нового налога.

7 500 000 000 долларов (более 60 миллиардов гривен) составили объемы частных денежных переводов из-за границы в Украину за прошлый год, что на 7,2% больше, чем в 2011 году.

40 000 000 000 долларов (более 320 миллиардов гривен) могли бы составить иностранные инвестиции в Украину, если бы инвесторы чувствовали себя здесь защищенными, по мнению посла США в Украине Джона Теффта. Как известно, в 2012 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,013 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год (6,480 млрд долл)

85 000 000 000 гривен убытков показали в 2012 году украинские предприятия металлургии, энергетики и химии. Наибольшие потери продемонстрировали предприятия металлургической отрасли - около 15 миллиардов гривен, топливо-энергетического комплекса – 13 миллиардов гривен, и химической отрасли - 7 миллиардов гривен.