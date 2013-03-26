Главное за день: обзор топ-новостей

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Киев уже: стоит город парализовали десятибалльные пробки

Тянучки охватили центр города, Подол, Печерск. Огромная пробка сформировалась на въезде на Московский мост.

Экспертиза назвала причиной смерти Березовского повешение (документ)

Результаты вскрытий, проведенных патологоанатомами министерства внутренних дел, указали на причину смерти, которая отвечает повешению.

На трассе М-3 «Москва-Киев» уже скопилось 650 грузовиков

На украинско-российской границе скопилось 650 грузовых машин.

Fitch понизило рейтинги кипрских банков до дефолтных уровней

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги двух крупнейших банков Кипра до дефолтных уровней на фоне достигнутого в понедельник соглашений между властями страны и Еврогруппы по финансовой помощи

Рыбак хочет, чтобы Европа и дверь держала открытой, и шаг навстречу сделала

Украинская власть надеется на помощь властей Польши и Литвы для подписания Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства" в ноябре этого года в Вильнюсе.

Кипрские вкладчики могут потерять до 40% своих денег

Министр финансов Кипра Михалис Саррис считает, что списание средств с крупных депозитов в кипрских банках в рамках плана по спасению страны от дефолта может достичь 40%, сообщают западные информагентства.

УГКЦ: Папа Франциск, с большой вероятностью, посетит Украину

Глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук заявляет, что новый Папа Римский Франциск, с большой вероятностью, посетит Украину и украинцы уже должны готовиться к этому визиту.

В центре Киева женщина погибла под колесами трактора, который убирал снег

По предварительным данным, тракторист, убирая снег, не заметил женщину, которая наверняка оказалась вне зоны видимости. Кроме того, в Киеве за последние дни зафиксировано три случая травмирования людей сосульками.

Яценюк: За неделю оппозиция проведет акцию за отставку Попова

Оппозиция 2 апреля проведет акцию протеста с требованием отставки Попова и назначения выборов в Киеве. Кроме того, УДАР требует разогнать чиновников, виновных в киевском коллапсе

У Попова вины своей в коллапсе не признают - волшебной палочки нет

Первый заместитель председателя КГГА Александр Мазурчак отвергает обвинения, что "коллапс" в Киеве произошел по вине городских властей.

Магера говорит, что Рада могла бы и сама принять закон о перевыборах

ВР должна принять новый закон о проведении повторных выборов в пяти проблемных округах.