Кабмин: Ограничения на расчеты наличными не коснутся рядовых украинцев

В скором времени будет представлен проект постановления о введении ограничений на расчеты наличными, сообщают Экономические известия.

Этот вопрос будет урегулирован нормативными документами Национального банка и Кабинета министров и не потребует внесения изменений в законодательство Верховной Радой. Предварительно обсуждается, что предельный размер расчетов наличными составит 150 тыс. грн. Об этом сообщил первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Мы хотим ввести ограничения по расчетам наличными. Обычных людей это ограничение не коснется. А те, кто может позволить себе потратить такие деньги, пусть заплатит налоги, рассчитываясь безналом. Национальный банк и правительство подготовят постановление, а банки будут контролировать. Законов никаких не надо, мы это сделаем за один день», — сказал Арбузов.

Он уточнил, что введение ограничений на наличные расчеты позволит не только сократить объемы теневого сектора экономики, но и более эффективно контролировать доходы и траты наиболее состоятельных украинцев: «В налоговой декларации это все будет отражено: квартиры, машины, предметы роскоши».