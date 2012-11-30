В Париже похитили картину Делакруа стоимостью 650 тысяч евро
18:54, 30 ноября 2012Общество
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Неизвестный похитил картину Эжена Делакруа из художественной галереи на улице Сент-Оноре в центре Парижа
В Париже украли акварель кисти Делакруа
Об этом сообщают сегодня французские СМИ.
По словам источника, близкого к расследованию, злоумышленнику каким-то образом удалось незаметно снять со стены картину размером 19 на 11 сантиметров, после чего он благополучно незамеченным скрылся с места преступления, передает РИА «Новости».
Согласно информации газеты Parisien, стоимость украденной акварели составляет 650 тыс. евро. Полиция ведет поиски преступника.
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