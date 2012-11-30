В Париже похитили картину Делакруа стоимостью 650 тысяч евро

Об этом сообщают сегодня французские СМИ.

По словам источника, близкого к расследованию, злоумышленнику каким-то образом удалось незаметно снять со стены картину размером 19 на 11 сантиметров, после чего он благополучно незамеченным скрылся с места преступления, передает РИА «Новости».

Согласно информации газеты Parisien, стоимость украденной акварели составляет 650 тыс. евро. Полиция ведет поиски преступника.