Личный состав МЧС переведен в повышенную готовность

Соответствующий приказ подписал и.о. министра Виталий Бут, сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС.

Начальникам главных территориальных управлений МЧС в Крыму, областях, городах Киев и Севастополь поручено организовать усиленный мониторинг техногенной и природной обстановки на территории зон ответственности. Особое внимание уделить объектам, задействованным для подготовки и проведения выборов.

В каждом районе определено по одному пожарно-спасательному подразделению и сформированы усиленные караулы с целью создания резерва на случай усложнения пожарной и техногенной безопасности и возникновения чрезвычайных ситуаций. Также на случай необходимости обеспечения электроснабжением избирательных участков и других объектов, привлеченных к проведению выборов, в готовности содержаться передвижные электростанции.

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Согласно приказу, пиротехнические группы находятся в повышенной готовности к выполнению задач при выявлении взрывоопасных предметов в соответствии с требованиями совместного приказа МЧС Украины, Минобороны, Госпогранслужбы, Министерства транспорта и связи. Кроме того, для обеспечения пожарной безопасности непосредственно на избирательных участках предусматривается дежурство личного состава МЧС.

В целом к усиленному дежурству привлечено 8 тысяч 800 спасателей и боле 2 тысяч 300 единиц техники. На случай обострения ситуации в резерве - более 11 тысяч сотрудников МЧС и 2 тысяч единиц техники.