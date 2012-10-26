Политики советуют наблюдателям иметь при себе фонари

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НРУ.

«Учитывая, что уже длительное время в разных регионах Украины практикуется беспричинное кратковременное (на 10-15 минут) отключение электроснабжения, мы вправе предполагать, что эти отключения служат своего рода репетициями - одним из элементов подготовки к плану использования «тонких технологий» на выборах», - отметили в НРУ.

В Народном Рухе допустили, что во время подсчета голосов на разных избирательных участках могут произойти отключения энергии на 10-15 минут - вполне достаточно для замены протоколов или даже избирательных урн.

«Чтобы не допустить применения такого плана «тонких технологий», просим всех наблюдателей от общественных организаций», которые ответственно относятся к своей гражданской позиции, прийти на избирательные участки с фонариками. «Эта мелкая деталь может стать препятствием для возможных фальсификаций во время всенародного волеизъявления 28 октября», - считают в НРУ.