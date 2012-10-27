Делегация наблюдателей Европарламента начала работу в Украине

Согласно сообщению пресс-службы Европарламента, имеющемуся у агентства УНИАН, делегацию депутатов, в состав которой вошли представители Польши, Германии, Испании, Швеции, Португалии, Болгарии и Румынии, возглавляет евродепутат от Польши Павел Коваль.

"Целью миссии является проверка, проходят ли выборы в соответствии с украинским законодательством и международными обязательствами Киева в сфере прав человека и базовых прав. Основой для оценки выборов будут стандарты, определенные Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Депутаты начали свой визит со встреч с представителями Центральной избирательной комиссии, других миссий наблюдателей, неправительственных организаций, с лидерами политических партий и работниками СМИ. Завтра депутаты намерены продолжить проведение таких встреч.

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28 октября евродепутаты будут следить за ходом голосования на участках в Киеве и области, Львове, Одессе, Днепропетровске.

"Они посетят избирательные участки, будут следить за открытием избирательных урн и подсчетом голосов", - отмечается в сообщении.

Совместное заявление по итогам мониторинга делегация планирует объявить на пресс-конференции в Киеве 29 октября.

Как сообщал УНИАН, ЦИК зарегистрировал 3797 официальных наблюдателей, в том числе от 28 иностранных государств и 35 международных организаций.