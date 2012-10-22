ЦИК сегодня зарегистрировал последних 666 иностранных наблюдателей

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения приняты сегодня на заседании ЦИК.

Таким образом, ЦИК зарегистрировала 3797 официальных наблюдателей, в том числе от 28 иностранных государств и 35 международных организаций.

В частности, официальную регистрацию наблюдателя получили два представителя Посольства Иран в Украине, один представитель Посольства России в Украине, четыре представителя Посольства Дании в Украине, три представителей Посольства Молдовы в Украине, шесть представителей Посольства Болгарии и пять представителей Посольства Китая в Украине.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала 30 официальных наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ, 46 – от Парламентской ассамблеи Совета Европы, 103 – от Парламентской ассамблеи ОБСЕ, 204 – от международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMО, 92 – от Всемирного конгресса украинцев, 5 – от Фонда развития институтов гражданского общества "Народная дипломатия", 4 – от Ассоциации генеральных штатов Европы - Европейского студенческого форума, 3 – от фонда "За свободные выборы", 34 – от комитета "За открытую демократию", 3 – от международной организации "Европейское демократическое студенчество" и 242 – от международного союза общественных организаций "Международный союз комсомольских организаций – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи".