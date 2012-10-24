Эксперт: ПР остается лидером новостей

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время презентации результатов предвыборного мониторинга теленовостей девяти ведущих телеканалов Украины за сентябрь и октябрь 2012 года сообщила руководитель проекта, заведующая отделом социологии культуры и массовой коммуникации Института социологии НАН Украины, профессор Наталия Костенко.

Она сообщила, что еженедельный мониторинг указывает на то, что “новости” могут повторяться из недели в неделю. В частности, Н.Костенко привела пример повторов новостей об открытии Президентом Украины Виктором Януковичем хлебозавода. “Такими повторами этим событиям, этим новостям добавляется определенный символический или политический капитал”, - сказала она.

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Также эксперт отметила, что каналы имеют четко выраженные политические предпочтения. При этом привязанность всех каналов отмечается лишь к ПР, а другим партиям внимание уделяется дифференцированно.

Таким образом, за первую неделю октября 27% синхрона вместе принадлежит В.Януковичу (15%) и премьер-министру Украины Николаю Азарову (12%), в первую неделю сентября 40% - по 20% на каждого. По 5% синхрона у лидера партии “УДАР” Виталия Кличко и начальника отдела связей с общественностью МВД Владимира Полищука, который комментировал трагические события в “Караване”.

В целом же за этот период 36% синхрона принадлежит представителям ПР (в первую неделю сентября - 66%), 11% - “Батькивщине” (10% - в первую неделю сентября), 6% - КПУ, 5% - УДАРу, 4% - "Украина – Вперед!".

При этом, синхрон представителей “Батькивщины” самый большой на TVi – 22% (в сентябре и августе - 18%), 58% синхрона на УТ-1 принадлежит Президенту и представителям Партии регионов. Синхрон представителей КПУ самый большой на Интере (16%, в первую неделю сентября на TVi - 10%), УДАРу на Интере - 10% (в сентябре 19% на этом канале), партии “Украина – Вперед!” – на ТРК “Украина” – 11%.

В целом «5 канал» самое большое внимание уделяет «Батькивщине» - 47% (в сентябре также 47%), также TVi – 25% (в сентябре - 37%), СТБ – Партии регионов (51%). Самое большое внимание к КПУ - на Интере и 1+1 (по 12%), к УДАРу - на Интере (6%, на первой неделе сентября также на Интере - 9%), к “Украина – Вперед!” на Первом национальном – 9%. При этом внимание к представителям правящей коалиции в 2,5 раза выше внимания к оппозиции: 63% против 25% (на первой неделе сентября в 3 раза - 71% против 23%), отмечают эксперты.

Как показывает исследование, в целом лидерами внимания в новостных программах первой недели октября были В.Янукович - 12% (в первую неделю сентября 11%), премьер-министр Н.Азаров - 7% (в сентябре 10%), экс-премьер-министр Юлия Тимошенко – 4% (в первую неделю сентября 3%). 33% всех упоминаний о политиках касается представителей Партии регионов (на первой неделе сентября 57%), «Батькивщины» – 18% (в сентябре 18%), 6% - «Украина – Вперед!» (3%), 6% - КПУ (в сентябре 6%).