СКМ в следующем году завершит слияние своих банков

Слияние «Донгорбанка» и «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) завершится в следующем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор по развитию бизнеса компании СКМ Илья АРХИПОВ на пресс-конференции в Донецке.

«Слияние банков – это технологически сложный процесс, и мы планируем завершить его в середине следующего года», – сказал И.АРХИПОВ.

По его словам, 10 ноября 2010 года на собрании акционеров обоих банков было принято решение о присоединении «Донгорбанка» к ПУМБа, которое «должно значительно повысить эффективность нашего банковского бизнеса, увеличить масштабность банка и его надежность».

Характеризуя в целом ситуацию с развитием банковского бизнеса компании СКМ, И.АРХИПОВ отметил, что с 2005 по 2009 год «суммарный и актив, и капитал банков увеличился более чем в четыре раза, и на сегодня суммарный актив составляет порядка 25 млрд. грн.».

Также И.АРХИПОВ отметил, то банки компании СКМ в целом успешно преодолели те кризисные проблемы, которые были недавно в банковском секторе страны.

«Наши банки практически самостоятельно, без помощи акционеров, справились с кризисом, не потребовав дополнительных капиталов от акционеров. Банки провели крупную реструктуризацию долгов в начале года на более чем 500 млн. долл.», – отметил И.АРХИПОВ.

Как сообщал УНИАН, по словам председателя правления ПУМБа Константина ВАЙСМАНА, объединение ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ) и "Донгорбанка" планируется завершить во второй половине 2011 года. При этом К.ВАЙСМАН отметил, что принято решение о том, что он останется на должности председателя объединенного банка.

Напомним, в сентябре т.г. наблюдательные советы ПУМБа и "Донгорбанка" рекомендовали акционерам банков объединить два банка в один путем присоединения "Донгорбанка" к ПУМБу.

В ноябре т.г. ПУМБ согласовал со своими кредиторами, участниками синдицированного кредита на сумму 237 млн. долл. и держателями еврооблигаций на сумму 257,4 млн. долл., факт объединения двух банков.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины и занимает 13-е место по уровню активов, объем которых на 1 октября 2010 года составил 18,744 млрд. грн.

АО «Донгорбанк» – правопреемник «Акцептбанка» (Донецк), на сегодня входит в группу крупных банков и по объему активов (9,869 млрд. грн.) занимает 23-е место среди 176 банков Украины.

СКМ является главным акционером в обеих банках.

Компания СКМ владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В группу СКМ входят компании "Метинвест Холдинг", ДТЭК, телекоммуникационная группа Vega, "Сегодня Мультимедиа", ТРК "Украина", "ЭСТА Холдинг", "Украинский Ритейл" и другие.

100% акций ЗАО «СКМ» принадлежат Ринату АХМЕТОВУ.