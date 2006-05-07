”Беркут” отнял служебную машину у главы Ровенской ОГА

5 мая бойцы спецподразделения “Беркут” в масках, без каких-либо объяснений, перепилив замок гаража автобазы Ривненской облгосадминистрации, забрали оттуда автомобиль “Фольксваген-фаетон”, которым пользовался губернатор Ривненской области Василий ЧЕРВОНИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, начальник УМВД Украины в области полковник милиции Сергей ПОДДУБНЫЙ в интервьюю облгостелерадиокомпании сообщил, что автомобиль находится на учете в облуправлении внутренних дел и был передан губернатору в пользование. С.ПОДДУБНЫЙ также объяснил, что он направил письмо В.ЧЕРВОНИЮ с требованием вернуть автомобиль, однако его надежно спрятали в гараже автобазы ОГА. Милицейский начальник, по его словам, “имел подозрение, что некоторые одиозные фигуры планировали украсть этот автомобиль и потом заявить в милицию о его похищении”.

По мнению пресс-секретаря В.ЧЕРВОНИЯ Светланы СИРОТЫ, работники милиции забрали автомобиль потому, что, выступая на митинге, который был проведен 4 мая после решения облсовета о недоверии председателю облгосадминистрации, В.ЧЕРВОНИЙ обнародовал факты коррупции и злоупотреблений в рядах милиции. Тогда же, по предложению В.ЧЕРВОНИЯ, было принято обращение к Президенту Украины с требованием отставки начальника УМВД Украины в области.