В ближайшие дни митинговать почти ничто не помешает

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, только в восточных областях, а ночью в Крыму и Приазовье небольшой дождь, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на Левобережье и в Крыму местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14°, на Закарпатье 15-20°; в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-9° тепла.

14-15 апреля - облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом; только в западных областях преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и северный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла (14 апреля в северных, центральных и южных областях 2-7° тепла, 15 апреля в восточных областях 1-3° мороза); днем 8-13° тепла, в западных областях до 16°, в восточных областях местами 5-7° тепла.

16-17 апреля - без осадков, только ночью 16 апреля в восточных областях местами небольшой мокрый снег, днем в Крыму, а 17 апреля в южной части небольшой дождь. Температура ночью 1-5° тепла, в Украине, кроме Закарпатья и юга Крыма, на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°; днем 6-12° тепла, в западных областях, а 17 апреля в Украине, кроме Крыма, 9-15°.

В Киеве и области в пятницу ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 10-12°; по области ночью 0-5° тепла, днем 9-14°.

14-15 апреля - облачно с прояснениями. Днем 14 апреля и ночью 15 апреля небольшой дождь, местами с мокрым снегом; в остальное время без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный, 7-12 м/с. Температура ночью 14 апреля 2-7° тепла, 15 апреля 0-5° тепла; днем 8-13° тепла.

16-17 апреля - без осадков. Температура ночью 1-5° тепла, на почве и местами в воздухе заморозки 0-5°, днем 16 апреля 7-12° тепла, 17 апреля 10-15°.