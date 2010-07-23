Немецкие и испанские компании хотят заработать на ветре в Крыму

Немецкие и испанские компании заинтересовались строительством ветроэлектростанций (ВЭС) вдоль водных объектов Крыма.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Республиканского комитета АРК по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию.

Согласно сообщению пресс-службы, планы по взаимовыгодному сотрудничеству в области ветроэнергетики были обсуждены во время встречи руководства Рескомводхоза Крыма с представителями компании "Vestas" в Украине ("Нью Энерджи Ассосиейшн Украина"), мирового лидера в области ветроэнергетики, а также с делегацией одного из передовых предприятий водного хозяйства Испании "Aye SA".

"В Крыму расположены 4 000 км каналов, 430 насосных станций, - сообщил председатель Рескомводхоза Александр ЛИЕВ в ходе встречи. - Эти объекты находятся на транспортных развязках, оснащены линиями электропередач и прочими необходимыми элементами инфраструктуры. Важно и то, что земля вдоль этих объектов уже отведена. Одной из перспектив развития этих территорий могут быть "энергокластеры". В этот понятие мы вкладываем такой смысл: ветровые агрегаты будут размещены на полосах отвода каналов и прилегающих к насосным станциям территориях с использованием имеющихся элементов инфраструктуры".

По словам А.ЛИЕВА, часть полученной электроэнергии может быть использована на нужды самих насосных станций, а часть – продана в энергосеть Украины.

Инвесторам было предложено принять участие в разработке пилотного проекта по развитию энергоскластеров мощностью 20-30 МВт. Представители зарубежных компаний подтвердили интерес к данному проекту и обязались провести необходимые для принятия окончательного решения исследования.

В ходе переговоров с обеими компаниями были подписаны протоколы о намерениях, закрепляющие отношения сторон.

***ООО "Нью Энерджи Ассосиейшн Украина" - предприятие, созданное немецким производителем ветроэнергоустановок "Vestas" (30% мирового ранка ветроэнергетики) и украинским предприятием с целью реализации проектов по ветроэнергетике на территории Украины.

В сферу деятельности корпорации "Aye SA" (Испания) входят 12 разных направлений, в том числе, ветроэнергетика с использованием новейших технологий. Кроме ЕС, корпорация представлена в ряде стран, среди которых Индия, Мексика, Бразилия, Алжир и др.