Организаторы ВНО отвергают жалобы выпускников на сложность тестов

Оценивать сложность теста по английскому языку можно будет только после определения результатов его выполнения и психометрических характеристик текстовых заданий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь ЛИКАРЧУК.

Он напомнил, что сегодня разворачивается кампания по поводу того, что тесты по английскому языку были слишком сложными, и даже планируются акции протеста учеников, сдававших эти тесты.

И.ЛИКАРЧУК заметил, что надо дождаться результатов тестов, поскольку может выйти так, что сегодня кое-кто говорит «об их неподъемности», а большое количество абитуриентов полностью справились с заданиями теста. Он подчеркнул, что ни одного задания, выходящего за пределы программы, в тестах по английскому языку не было. По словам И.ЛИКАРЧУКА, задания разрабатывались коллективом авторов, среди которых трое учителей и двое преподавателей высших учебных заведений.

Также И.ЛИКАРЧУК заметил, что каждое задание получило три заключения независимых экспертов.

Он считает, что ситуация вокруг тестирования по английскому языку создана искусственно. Он выразил мнение, что инициаторами этих недоразумений являются так называемые репетиторы, которые взяли большие средства за подготовку и не справились с этим заданием.

И.ЛИКАРЧУК еще раз подчеркнул, что до определения результатов любые суждения о сложности теста являются субъективными. Он также пообещал, что результаты будут готовы через 8-10 суток.

Как сообщалось, в Украине ширится волна возмущения среди выпускников школ по поводу уровня сложности тестов по английскому языку на ВНО-2010.

Выпускники школ убеждены, что знания, необходимые для решения заданий теста, могут иметь лишь студенты третьего курса вузов, а не выпускники школ.