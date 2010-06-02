Начальника райотдела милиции задержали за кражи газового конденсата
23:39, 02 июня 2010Общество
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Сообщение из Полтавской области
В Полтавской области начальника одного из районных отделов милиции задержали по подозрению в кражах газового конденсата.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Полтавской области.
По данным отдела, сотрудники Службы безопасности Украины и внутренней безопасности ГУ МВД по подозрению в совершении краж газового конденсата задержали 33-летнего майора милиции, начальника Котелевского райотдела милиции.
Сейчас руководитель территориального подразделения находится в изоляторе временного содержания Полтавского городского управления милиции.
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