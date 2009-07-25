В Украину идут сильные ливни, град и шквалы

Завтра в Украине будет умеренно теплая погода, пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 26 июля будет переменная облачность. Кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с, местами 24 м/с; лишь в большинстве восточных областей, а ночью и южной части преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, на юго-востоке южный, 7-12 м/с.

Температура ночью в западных и северных областях 11-16°, на остальной территории 17-22°, на побережье морей до 25°; днем 19-24°, в южной части 25-30°, в Крыму, Приазовье и на востоке 31-36°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Грозовые дожди, ночью и утром местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Снижение температуры ночью до 11-16°, днем до 19-24°.

В столице также переменная облачность. Грозовые дожди, ночью и утром местами сильные ливни, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Снижение температуры ночью до 11-16°, днем до 19-24°, в Киеве ночью до 14-16°, днем до 21-23°.

25 июля температура воды в Черном и Азовском морях 24-27°, вблизи Одессы 21°, в Днепре возле Киева 23°.