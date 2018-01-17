Харьковская елка установила рекорд Украины

Главная елка Харькова занесена в Национальный реестр рекордов Украины как самая большая новогодняя елка в стране.

Как сообщил на своей странице в Facebook Харьковский городской голова Геннадий Кернес, представители Национального реестра рекордов Украины измерили ее с помощью специального оборудования.

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«Ее замеряли с помощью роботизированного тахеометра. 36 метров и почти 20 сантиметров. Освещение и гирлянды представители реестра тоже отметили как уникальные. Еще одно доказательство того, что Харьков - лучший город!» - отметил Геннадий Кернес.

Как сообщал УНИАН, в главном соборе Чехии новогоднюю елку украсили звездами с названиями городов Донбасса.