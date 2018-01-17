Харьковская елка установила рекорд Украины

17:33, 17 января 2018
Общество
1069 0

Ее высота - 36 метров и почти 20 сантиметров. 

Елку замеряли с помощью роботизированного тахеометра / facebook.com/gennadykernes

Главная елка Харькова занесена в Национальный реестр рекордов Украины как самая большая новогодняя елка в стране.

Как сообщил на своей странице в Facebook Харьковский городской голова Геннадий Кернес, представители Национального реестра рекордов Украины измерили ее с помощью специального оборудования. 

Читайте такжеГорящие, облезлые и поваленные елки: новогодние курьезы со всего мира (видео)

«Ее замеряли с помощью роботизированного тахеометра. 36 метров и почти 20 сантиметров. Освещение и гирлянды представители реестра тоже отметили как уникальные. Еще одно доказательство того, что Харьков - лучший город!» - отметил Геннадий Кернес.

Как сообщал УНИАН, в главном соборе Чехии новогоднюю елку украсили звездами с названиями городов Донбасса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #рекорд елка Харькова#Харьковская елка установила рекорд