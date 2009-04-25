Назначен директор Одесской киностудии

Режиссер Виктор НОЗДРЮХИН-ЗАБОЛОТНЫЙ назначен новым директором Одесской киностудии.

Как сообщил УНИАН пресс-атташе киностудии Андрей САЛАМАТОВ, на собрании акционеров ЗАО «Одесская киностудия» также принят ряд решений, касающихся деятельности предприятия.

В частности, В.НОЗДРЮХИНУ-ЗАБОЛОТНОМУ, до сих пор исполнявшему обязанности начальника одного из структурных подразделений киностудии, поручено исполнять обязанности председателя правления ЗАО «Одесская киностудия». Ему также надлежит составить план реорганизации предприятия и разработать мероприятия по повышению эффективности деятельности ЗАО.

Справка УНИАН. В.НОЗДРЮХИН-ЗАБОЛОТНЫЙ в январе текущего года закончил на Одесской киностудии съемки 8-серийной комедийной мелодрамы под рабочим названием «Женить Казанову». Главные роли в картине исполнили Антон МАКАРСКИЙ, Лариса УДОВИЧЕНКО, Наталья ЕГОРОВА и Александр ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ. В 2001 году снял 4-серийную ленту «Блюстители порока» (Россия-Украина).

В.НОЗДРЮХИН-ЗАБОЛОТНЫЙ родился в 1958 году в Одессе. Окончил в 1991 году ВГИК - оператор, сценарист, режиссер. С 1991 года – оператор-постановщик Одесской киностудии. Член Гильдии кинорежиссеров России.