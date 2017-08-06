На горе Поп Иван восстанавливают обсерваторию Прикарпатского университета (фото)

В рамках 4-го карпатского форума народовластия, который прошел 4-5 августа 2017 года, министр образования и науки Лилия Гриневич и председатель комитета по вопросам культуры и духовности ВР Николай Княжицкий посетили метеоролого-астрономическую обсерваторию на горе Поп-Иван (на границе Ивано-Франковской и Закарпатье), реконструкция которой продолжается с 2012 года. Об этом сообщает Еcпресо.TV.

Гриневич отметила, что восстановление такого объекта является очень важным как для науки страны, так и для развития международных отношений.

После восстановления обсерватории там смогут проходить практику и заниматься наукой украинские и польские студенты. Эта обсерватория принадлежит Прикарпатскому университету.

Также на базе обсерватории создают круглосуточную спасательную базу. Она действует с середины 2016 года. Спасатели выполняют как и поисковые работы, так и профилактические, в том числе дают советы путешественникам.