На Ивано-Франковщине прошел 4-й карпатский форум народовластия

В селе Красноилье Верховинского района 4-5 августа 2017 года проходил 4-й карпатский форум народовластия, посвященный вопросам образования в горных и высокогорных районах Украины, говорится в сообщении на сайте Ивано-Франковской ОГА.

Сообщается, что участие в его работе приняли министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, заместитель председателя облгосадминистрации Игорь Пасичняк, а также делегация народных депутатов Украины.

"Высокогорные поселки и их школы функционируют в более тяжелых условиях, чем остальные украинские общеобразовательные учебные заведения. Этим районам свойственен быстрый износ дорог, наводнения, снежные заносы, сильные ветра, бездорожье и тому подобное", - говорилось на открытии 4-го карпатского форума народовластия.

При этом министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время участия в форуме отметила, что образование в высокогорных районах требует больших финансовых вложений, чем школы, которые работают в лучших условиях.

"Очень важно на законодательном уровне предоставить отдельным поселкам статусы высокогорных. Следовательно, определить необходимые коэффициенты для выделения средств для строительства дорог, обслуживание школ. Нам необходимо сохранить эти аутентичные колоритные местности в Украине. Прежде всего это касается восстановления транспортной инфраструктуры, конечно же школ", – сказала министр.

По информации местных органов управления образованием в населенных пунктах Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей в горной местности функционируют 535 школ. В них обучается 78,7 тыс учащихся, что составляет соответственно 3,2 и 2,0 процента от общего количества школьников в стране.

Так, в Закарпатской области – 105 школ и почти 11 тыс. учащихся; в Ивано-Франковской – 245 школ, 46,8 тыс. учеников; во Львовской – 157 школ, свыше 15,5 тыс. учащихся; в Черновицкой – 28 учебных заведений, свыше 5,3 тыс. учащихся.