Более 100 центров детского творчества Днепропетровщины работают этим летом

Интересный и полезный отдых для детей на каникулах организовали 116 внешкольных учебных заведений Днепропетровской области. Школьников, в частности, ждут кинопутешествия и захватывающие экологические маршруты, сообщили в департаменте образования и науки ДнепрОГА.

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«На Днепропетровщине работает 116 учреждений детского творчества. В кружках ребята расширяют кругозор и узнают новое. Летом для них подготовили несколько иную программу, с занятными изюминками», - отметили в департаменте образования.

Юные экологи, например, пройдут по маршрутам родной Днепропетровщины. Детей ждут живописные ландшафты и заповедные места.

Областной киноцентр «Веснянка» организовал для своих кружковцев живописную киноэкспедицию в Черновцы. Там дети поделятся опытом со своими сверстниками – начинающими кинохудожниками и ознакомятся с местными достопримечательностями, добавили в департаменте ДнепрОГА.

Будущие ученые из областной Малой академии наук также отдохнут интересно и с пользой. Вместе с преподавателями днепровских вузов они проведут исследования по биологии, химии, географии и истории в оздоровительных лагерях на морском побережье.

Всего в 116 центрах детского творчества Днепропетровщины работает около семи тысяч кружков, групп и секций.