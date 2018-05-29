События недели: версия читателей УНИАН – прощание с ВК и Яндексом, скандал на Евровидении и долгожданный безвиз

Неделя конечно, была бурной. Начнем с итогов Евровидения и приключившемся конфузе, о котором говорили едва ли не больше, чем о самом конкурсе.

В целом, конкурс, на котором, в итоге, с гигантским отрывом от конкурентов победил представитель Португалии Сальвадор Собрал со своей песней Amar pelos dois, Украина провела достойно, чем не преминули похвастаться наши власти, в качестве доказательств приводя заявления европейских чиновников разного ранга, похваливших нас за качественную организацию. На похвалы не скупились и простые гости Евровидения, которых в Киев на период проведения конкурса более 60 тысяч.

Омрачила этот праздник европопсы только хулиганская выходка украинца Седюка, считающего, что он работает в «провокативной журналистике». Во время выступления Джамалы этот, прости, Господи, «журналист», закутался во флаг Австралии, выбрался на сцену и спустил штаны, предоставив всему миру в прямом эфире возможность лицезреть свой голый зад. Удовольствие, конечно, сомнительное, однако свое имя в истории Евровидения этот «голозадый» вписал.

Прямо со сцены Седюк отправился в КПЗ, о чем довольно издевательски написал всей полиции начальник Арсен Аваков, посоветовав Седюку не повторять тот же трюк с голым задом в тюрьме.

"А пока… этот позор страны, сможет реализовывать свое "хобби" в тюремной камере изолятора временного содержания. Правда, показывать зад тамошним обитателям, наслаждаясь своим "хобби" - я бы ему не советовал", - подытожил Аваков.

Согласитесь, выглядит довольно странно. Получается, глава МВД прекрасно знает о нравах, царящих в тюремных изоляторах и пугает ими гражданина Украины, имеющего такие же конституционные права, как и сам Аваков. Представляю себе ступор правозащитников, прочитавших сие откровение на странице главы МВД.

Здесь стоит обратить внимание еще на один печальный нюанс. Журналисты сообщили, что пост Авакова, насмехающегося над насилием в камерах СИЗО, одобрили «лайками» такие «государственные мужи», как гепрокурор Луценко, главный военный прокурор и нардепы Народного фронта. Судя по всему, с такими правоохранителями и политиками каких-либо качественных изменений в пенитенциарной системе нам ждать еще очень долго.

Читайте такжеИсследование показало, как блокировка российских соцсетей повлияла на Facebook в Украине (инфографика)

Однако о Седюке и Евровидении все мгновенно забыли, когда стало известно о решении властей заблокировать в Украине российские социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, практически все сервисы Яндекс, Mail.ru и систему бухгалтерского учета 1С. Эта новость произвела эффект разорвавшейся информационной бомбы.

Власти свое решение объяснили необходимостью купировать угрозы, исходящие от зависимости и пользования российскими сервисами, поскольку российские злодеи из ФСБ таким образом имеют доступ к огромным массивам данных украинцев, стекающихся на серверах в РФ. В ход был даже задействован такой аргумент: мол, русские генералы могут планировать свое наступление на Украину, исходя из данных сервиса Яндекс.Пробки. Комментировать подобные утверждения не хочется, а о всех «за» и «против» этого решения уже писано-переписано…

Единственное, в чем нет сомнений, так это в том, что данное решение на первых порах больно ударит по всем. Несладко придется как пользователям запретных сервисов в Украине – ведь российские соцсети являются самыми популярными, а на программе 1С ведут бухгалтерию 98% отечественного бизнеса – так и самим российским сервисам.

И если проблемы самих российских компаний, попавших в санкционный список, меня волнуют мало, то вот простого украинца, годами раскручивавшего свою небольшую группу в ВК для ведения мелкого бизнеса или таксиста, зарабатывавшего в Яндекс-такси немножко больше, чем в том же Uber, действительно жалко.

Впрочем, понятно, что, по большому счету, ничего особо смертельного не произошло. В нашу информационную эру существует множество различных способов обхода этих блокировок. Рядовым пользователям подобные действия доставят на первых порах разве что мелкие неудобства. Да и власти уже пошли на некоторые уступки, смягчив свою позицию по поводу пользования бухгалтерской программы 1С и пообещав не наказывать простых украинцев за посещение запрещенных российских сайтов.

Со временем многие адаптируются к новым правилам и там, где это возможно, все останется, как есть. Однако, и осадочек останется.

Если простые украинцы просто разразились морем шуток и пошли скачивать программы и приложения для обхода блокировок, попутно уже привычно ругаясь на внезапно проснувшуюся на четвертом году войны власть, в политикуме зазвучали встревоженные голоса, заподозрившие Порошенко и его свиту в зачистке информационного пространства накануне президентской кампании.

Обратить внимание на подобные опасения действительно стоит: с технической точки зрения, от блокировки ВКонтакте и Одноклассников до «выключения» оппозиционного или независимого украинского ресурса – один клик. А заподозрить наших погрязших в коррупции чиновников в излишнем либерализме сложно. Прикрывать свои делишки, отвлекая и пугая народ криками «Путин скоро нападет» уже довольно давно стало одним из излюбленных приемов властей.

Читайте такжеЖурналисты объяснили все о безвизе для Украины в виде инфографики

Еще одной темой, заинтересовавших читателей, стали очередные новости об уже вот-вот окончательном приходе безвиза – на этой неделе в Европарламенте состоялась церемония подписания соглашения, согласно которому для граждан Украины вводится безвизовый режим с Евросоюзом.

Правда, интерес к непосредственно сообщениям о подписании соглашения о безвизе был на сей раз сравнительно небольшим. То ли эта история уже давно надоела, то ли все были заняты оформлением биометрических паспортов и пакованием чемоданов. Но, вот материал о том, сколько денег с собой надо иметь при попытке проникнуть на вожделенную шенгенскую землю – вызвала незаурядный интерес.

В связи с подписанием соглашения, в ЕС запустили сайт о правилах безвиза для украинцев, где в доступной форме освещаются главные требования для путешественников. Карта Европы с информацией о требованиях отдельных стран относительно наличия минимальной суммы средств у пересекающего границы шенгена украинца была опубликована на сайте «Путешествуй ответственно», который создала организация "Европа без барьеров". Согласно ей, самой скромной в своих хотелках оказалась Венгрия – туда с собой нужно брать деньги из расчета в около 3,2 евро на день на человека, тогда как у Испании наибольшие требования – 71 евро на день, при чем, при себе, въезжая в стране, нужно иметь минимум 637 евро, даже если ты едешь всего на пару дней. В общем, безвиз – это, конечно хорошо, но вот акцент на этих суммах немного смущает.

Будучи занятыми обсуждением голого зада Седюка на Евровидении, украинцы пропустили менее достойное, конечно же, но, все-таки, важное событие – пресс-конференцию президента Порошенко, который не выходил на открытый разговор с журналистами уже очень давно, ограничиваясь сухими брифингами или протокольными групповыми интервью для телеканалов, хотя вопросов к Петру Алексеевичу накопилось немало.

Журналисты ее ожидали настолько же долго, насколько она оказалась унылой и неинформационной. Пресс-служба Порошенко со своим патроном подготовилась хорошо, а журналисты в своих вопросах, за единичными исключениями, оказались на удивление беззубыми и предсказуемыми. В общем, если честно, то ничего особо интересного там не прозвучало.

Читайте такжеБаланс недели: запрет российских сайтов, ревизоры из МВФ и старт пенсионной реформы

Обошли своим вниманием наши читатели и новости о пенсионной реформе, проект которой на этой неделе утвердил Кабмин. Если вкратце, то пенсионный возраст повышаться все-таки не будет. Это плюс. Но мы-то уже все давно привыкли к тому, что у нашего государства там, где плюс, обязательно будет и минус.

Так вот. Повышаться возраст не будет только для тех, у кого есть 25 лет страхового стажа. Если не отпахал 25 лет – изволь к 63 годам иметь «социальную» пенсию в 960 гривень. Те, кто имеет стаж менее 15 лет, пойдут на пенсию в 65. Хочешь уйти на пенсию раньше? Пожалуйста! Купи недостающие годы у Пенсионного фонда. 10 лет стажа – 84 тысячи в национальной валюте. А вот тем, у кого больше 25 лет стажа – за каждый год переработки государство доплатит 1% от размера пенсии. С 1 мая этого года минимальная пенсия составляет 1312 гривен, отсюда доплата за превышающий год стажа - 13 гривен в месяц. Лично у меня такое ощущение, что где-то нас, того, обманывают, так сказать.

Но есть и веселые новости. В Чернигове жизнь уже настолько наладилась, что мэрия нашла лишние и ненужные для города 700 тысяч гривен, которые решила потратить на чрезвычайно важное мероприятие – развернуть памятник Богдану Хмельницкому задом к Москве. Если в Чернигове других проблем нет, то я за черниговчан только рад.

Не отстает и наша Генпрокуратура под руководством гепрокурора без юридического диплома Юрия Луценко. Как стало известно, на этой неделе ГПУ подготовила подозрение давно сварившимся в уютных котлах ада Сталину и Берии в депортации крымских татар.

Раз у ГПУ уже все коррупционеры пойманы, убийцы Шеремета найдены, а «бриллиантовые прокуроры» прижаты к ногтю, предлагаю объявить «пидозру» и хану Батыю. Он в свое время тоже в Украине делов натворил.

А, напоследок, расскажу вам новости из мира животных. В Зимбабве крокодилы сожрали пастора, который пытался повторить библейскую историю и пройтись по воде.

Продемонстрировать, как Иисус ходил по воде, пастор церкви Последних Дней Джонатан Мтетва решил на реке, известной среди местных как «Крокодиловая». В общем, от пастора остались только сандалии и плавки, а его прихожане до сих пор не могут найти объяснений, почему все пошло не так, как планировалось. Ведь пастор усердно молился и постился всю предшествующую неделю.

В общем, не теряйте разум, дорогие читатели.

Всего вам доброго и хороших новостей.

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН