700 правоохранителей будут охранять массовые мероприятия в Киеве по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

«1 января 2017 года по случаю 108-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры будут проходить мероприятия с массовым участием граждан. Следить за соблюдением общественного порядка будет достаточное количество правоохранителей структурных подразделений столичного главка. Усиленные наряды полиции будут нести службу в центре столицы, на остановках общественного транспорта и в метрополитене», - говорится в сообщении.

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В полиции призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать закон, соблюдать установленные правила поведения.

Как сообщалось ранее, праздничные мероприятия по случаю 108-й годовщины со дня рождения одного из главных идеологов и теоретиков украинского националистического движения Степана Бандеры запланированы в разных городах Украины.

В Киеве массовые мероприятия начнутся в 18.00 возле памятника Тарасу Шевченко, затем шествие пройдет по бульвару Шевченко и Крещатику и завершится митингом на Майдане Незалежности.

Главные торжества проходят сегодня в селе Старый Угринов Калушского района Ивано-Франковской области, где родился известный украинский политический деятель.