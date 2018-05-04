Неделя в цифрах

2 дня проходиликонтрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет Вооруженных сил Украины вблизи оккупированного Крыма.

5 представителей правоохранительных органов погибли в перестрелке между полицейскими с сотрудниками госслужбы охраны, произошедшей, вероятнее всего, из-за несогласованности действий во время спецоперации и отсутствия информированности о ней разных правоохранительных служб.

6 часов длился допрос в Святошинском суде бывшего президента Виктора Януковича по скайп-связи. ГПУ сообщила ему о подозрении в государственной измене.

27% россиян считают, что России выгоднее держать Украину под своим экономическим и политическим контролем, говорится в результатах исследования, проведенного российским «Левада-центром». В то же время, 63% россиян считают, что Украина должна быть независимой страной и иметь добрососедские взаимовыгодные отношения с Россией.

42,3% украинцев убеждены, что вопрос о статусе временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей необходимо выносить на всеукраинский референдум, свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова.

69,8 гривен отныне стоит самая недорогая водка в Украине. Алкоголь подорожал после вступления в силу соответствующего постановления Кабмина.

100 лет безопасности «радиоактивного могильника» обеспечит новый 36-тысячетонный конфайнмент, которым накрыли Четвертый блок ЧАЭС.

6 084 подписи из 10 000 необходимых собрала петиция к столичной власти за снос нового фасада театра на Подоле.

55 000 военных сосредоточила Российская Федерация возле украинской границы, сообщил заместитель министра обороны Украины Игорь Долгов. На территории Украины присутствие российской регулярной армии колеблется от 5 000 до 7 500 военных. В Крыму эта цифра составляет 23 000 военнослужащих РФ.

8 500 000 пенсионерам с 1 декабря пенсия была увеличена с 1130 гривен до 1247 гривен, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

350 000 000 долларов военной помощи для Украины предусматривает проект оборонного бюджета США, сообщают в посольстве Украины в США.

1 000 000 000 кубометров газа Украина использовала с начала отопительного сезона, сообщают в государственной компании-оператора ГТС «Укртрансгаз».

Маргарита Андреева