В Бахмуте задержали предпринимателя, который организовывал вещание пропагандистских телеканалов в районе АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что главный офис и телекоммуникационное оборудование предпринимателей находится в оккупированной террористами Горловке.

Получив заказ, мужчина устанавливал клиентам в подконтрольных украинской власти районах спутниковое оборудование, "прошитое" для просмотра российских каналов. Стоимость подключения составляла 3 тыс. грн, часть денег злоумышленник пересылал руководству на оккупированную территорию.

Сотрудники спецслужбы совместно с полицейскими задержали дельца во время монтажа оборудования в одной из кофеен в Бахмуте.

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По имеющейся информации, на территории Бахмутского района через спутниковое оборудование трансляцию пропагандистских каналов получают более 5 тысяч потребителей, в том числе публичные заведения.

СБУ совместно с другими правоохранительными и государственными органами начала комплекс мероприятий по отключению у пользователей запрещенного российского ТВ-контента.