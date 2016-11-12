В Бахмуте задержали предпринимателя, который организовывал вещание пропагандистских телеканалов в районе АТО
Сотрудники СБУ в Бахмуте Донецкой области разоблачили предпринимателя, который устанавливал спутниковое оборудование с возможностью просмотра российских пропагандистских каналов.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что главный офис и телекоммуникационное оборудование предпринимателей находится в оккупированной террористами Горловке.
Получив заказ, мужчина устанавливал клиентам в подконтрольных украинской власти районах спутниковое оборудование, "прошитое" для просмотра российских каналов. Стоимость подключения составляла 3 тыс. грн, часть денег злоумышленник пересылал руководству на оккупированную территорию.
Сотрудники спецслужбы совместно с полицейскими задержали дельца во время монтажа оборудования в одной из кофеен в Бахмуте.
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По имеющейся информации, на территории Бахмутского района через спутниковое оборудование трансляцию пропагандистских каналов получают более 5 тысяч потребителей, в том числе публичные заведения.
СБУ совместно с другими правоохранительными и государственными органами начала комплекс мероприятий по отключению у пользователей запрещенного российского ТВ-контента.