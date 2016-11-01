Лещенко сбежал от вопросов про критику его любимой нардепов, которых она назвала "дебилами"

От вопроса Лещенко просто сбежал, передает ТСН.

"Там достаточно прочитать на Facebook – уже все там сказано", - сказал Лещенко и повернулся к журналистам спиной.

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Ранее известная украинская диджейка и любимая женщина нардепа Сергея Лещенко Анастасия Топольская назвала "дебилами" депутатов Верховной Рады, которые голосовали за закон об украинских квотах на музыку в радиоэфире.

Вскоре Топольская извинилась за свою реакцию и иронично назвала себя "тупой курицей".