Лещенко сбежал от вопросов про критику его любимой нардепов, которых она назвала "дебилами"

13:22, 01 ноября 2016
Общество
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Народный депутат Сергей Лещенко не захотел комментировать критику его любимой Анастасии Топольской в адрес законопроекта, за который в том числе голосовал и сам нардеп.

Лещенко не захотел комментировать высказывания Топольської / facebook.com/nastia.dj.ua

От вопроса Лещенко просто сбежал, передает ТСН.

"Там достаточно прочитать на Facebook – уже все там сказано", - сказал Лещенко и повернулся к журналистам спиной.

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Ранее известная украинская диджейка и любимая женщина нардепа Сергея Лещенко Анастасия Топольская назвала "дебилами" депутатов Верховной Рады, которые голосовали за закон об украинских квотах на музыку в радиоэфире.

Вскоре Топольская извинилась за свою реакцию и иронично назвала себя "тупой курицей".

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