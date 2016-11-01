Лещенко сбежал от вопросов про критику его любимой нардепов, которых она назвала "дебилами"
13:22, 01 ноября 2016Общество
1315 0
Народный депутат Сергей Лещенко не захотел комментировать критику его любимой Анастасии Топольской в адрес законопроекта, за который в том числе голосовал и сам нардеп.
Лещенко не захотел комментировать высказывания Топольской / facebook.com/nastia.dj.ua
От вопроса Лещенко просто сбежал, передает ТСН.
"Там достаточно прочитать на Facebook – уже все там сказано", - сказал Лещенко и повернулся к журналистам спиной.
Читайте такжеИз-за скандала с квартирой Лещенко Топольская отменила выступление в Москве
Ранее известная украинская диджейка и любимая женщина нардепа Сергея Лещенко Анастасия Топольская назвала "дебилами" депутатов Верховной Рады, которые голосовали за закон об украинских квотах на музыку в радиоэфире.
Вскоре Топольская извинилась за свою реакцию и иронично назвала себя "тупой курицей".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter