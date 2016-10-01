В Днепре к годовщине депортации этнических немцев открыли выставку немецких художников
В Днепре, в Художественном музее открыли выставку картин известных немецких художников.
Она приурочена к началу Недель Германии в Украине, которые официально стартуют в Днепре 1 октября, а также к трагической дате – 75-й годовщины депортации этнических немцев из Украины, пишет Радио Свобода.
Выставка называется «Встреча поколений». В экспозиции – живопись и графика Гарри Руффа, Виктора и Галины Семерневых, Галины Невинчанной и других художников немецкого происхождения. Большинство картин посвящены сценам из жизни и быта немцев на территории Украины до депортации и преследований, архитектурным шедеврам, возведенным немцами, а также местам, дорогим для немецкой диаспоры.
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Торжественное открытие Недель Германии состоится в центре Днепра под открытым небом в субботу. Участие в мероприятии примет генеральный консул Германии в Украине Вольфганг Мессинер. В этот день в городе заработает 17 локаций, где будут показывать культуру, образование, традиции немецкого народа, в частности, установят палатки с традиционными немецкими вкусностями.
В программе Недель Германии – десятки просветительских и творческих мероприятий. Изюминкой, по задумке организаторов, станет выступление в Днепре Феликса Кубина – виртуоза электронной музыки, представитель течения «гениальных дилетантов» Германии 80-х годов ХХ века. Концерт состоится 8 октября.
Недели завершатся 17 октября концертом классической музыки.