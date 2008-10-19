Милиция возбудила уголовное дело против «националистов-провокаторов»

Киевская милиция возбудила уголовное дело по факту хулиганских действий во время вчерашнего празднования в Киеве очередной годовщины создания ОУН-УПА.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, в связи с чем задержаны восемь участников акции. К остальным 135 задержанным будут применены административные санкции по решению суда – либо штраф, либо админарест.

Кроме того, в киевском главке отметили, что 22 сотрудника милиции, которые получили телесные повреждения во время столкновения и отравления неизвестным газом, продолжают находиться в больнице. Эксперты устанавливают, какой газ был применен против стражей порядка со стороны манифестантов.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 октября, днем в центре Киева сотрудники милиции задержали более 100 участников акции в честь очередной годовщины создания ОУН-УПА, которые грубо нарушали общественный порядок и вступили в столкновение со стражами порядка.

По информации милиции, заявку на проведение акции подали столичная организация общественной организации «Патриоты Украины» и другие.

Как отметили в ЦОС, двигаясь от бульвара Шевченко по улице Владимирской, колонна в составе около 400 человек пыталась попасть на Майдан Незалежности через ул. Ирининскую. Для предупреждения возникновения возможных инцидентов столичные стражи порядка пытались их остановить. Не реагируя на предупреждения сотрудников милиции, отдельные участники акции начали столкновения со стражами порядка с применением палок и слезоточивого газа.

В то же время в УНИАН передано заявление, подписанное лидерами 8 киевских городских националистических организаций, в котором, в частности, отмечается, что 18 октября, “ряд организаций, которые называют себя "националистическими", намерены отметить праздник Покрова. В этой связи заявляем, что украинские националистические организации вместе с украинским народом, представителями украинских традиционных христианских церквей отметили праздник Покровы 14 октября этого года”.

Как говорится в заявлении, “намерение никому неизвестных людей, организаций, которые выдают себя за националистов, еще раз отметить маршем в Киеве праздник Покровы расцениваем как провокацию, направленную против организованного националистического движения и Украинского Государства в целом”.

Авторы заявления предостерегают “различных авантюристов и политических провокаторов, что не позволим дискредитировать большой национальный праздник, который справедливо связывается с деятельностью ОУН и УПА, национально-освободительным движением”.

Они также “в который раз” призвали Президента Украины, Верховную Раду, правительство “немедленно признать на государственном уровне борьбу ОУН и УПА, что прекратит спекуляции и провокации по этому поводу со стороны коммуно-социалистов, российских шовинистов и псевдонационалистов”.

Заявление подписали: Богдан ЧЕРВАК - лидер Киевской городской организации Организации Украинских Националистов, Андрей ТАРАСЕНКО - командир КГО "ТРЕЗУБ" им. C.Бандеры, Игорь МАЗУР-ТОПОЛЬ - председатель КГО УНА-УНСО, Юрий ШЕПЕТЮК - председатель КГО Конгресса Украинских Националистов, Александр РЕЗНИЧЕНКО - председатель КГО “Украинской партии”, Игорь ЛИСОДИД - председатель КГО “Українська справа”, Максим БАЛАБКО - председатель КГО Молодежного националистического конгресса, Тарас РОНДЗИСТЫЙ - заместитель председателя Центра Национального Возрождения им. С.Бандеры.