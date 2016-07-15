Пожар на полигоне в Черниговской области: стали известны подробности и причина возгорания

Об этом говорится в сообщении Управления связей с общественностью Вооруженных сил Украины.

«На военном полигоне вблизи поселка Гончаровское Черниговской области произошел пожар. Мероприятия по боевой подготовке на полигоне приостановлены. Распространение огня вовремя локализовано. Пожарные расчеты ГСЧС и воинских частей принимают меры по ликвидации пожара», - отмечается в сообщении.

В свою очередь, как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины, ведомство взяло на контроль ситуацию с пожаром на военном полигоне в пгт Гончаровское.

Отмечается, что на полигоне первой отдельной танковой бригады в Гончаровском сегодня состоялись плановые учения военнослужащих бригады высокомобильных войск Вооруженных сил Украины. В ходе учений в результате боевого применения систем залпового огня и другого артиллерийского вооружения возникло возгорание части лесного массива на территории полигона.

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В данное время с привлечением пожарных подразделений проводится тушение пожара и локализация очага.

Никаких травм, жертв среди личного состава или мирного населения нет, детонации снарядов не произошло.

Ситуация в оперативном режиме контролируются военной прокуратурой Черниговского гарнизона Центрального региона Украины во взаимодействии с воинской частью и правоохранительными органами области.