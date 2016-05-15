Информация о минировании Дома профсоюзов в Одессе не подтвердилась

20:34, 15 мая 2016
Общество
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Информация о минировании Дома профсоюзов в Одессе не подтвердилась.

полиция, Одесса, Куликово поле / Фото УНИАН

Как сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сотрудники полиции принимают меры по установлению и задержанию лица, предоставившего неправдивое сообщение, для привлечения его к уголовной ответственности.

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Сообщение о минировании Дома профсоюзов на Куликовом поле поступило в 12.00.

На место происшествия немедленно выехали взрывотехники, которые проверили здание и прилегающую территорию.

Каких-либо взрывоопасных веществ обнаружено не было.

Во время проверки из здания было эвакуированы 15 человек.

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