Пограничники зафиксировали полеты над оккупированным Крымом 3 российских вертолетов и самолета
14:39, 09 апреля 2016Общество
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Украинские пограничники на административной границе с оккупированным Россией Крымом зафиксировали полеты трех российских вертолетов.
Украинские пограничники зафиксировали полеты Ми-8 возле админграницы АРК / russianhelicopters.aero
Как сообщает Государственная пограничная служба, на административной границе пограничники Херсонского и Бердянского отрядов наблюдали полеты над временно оккупированной территорией АР Крым трех российских вертолетов (два Ми - 8 и один Ка-50) и одного самолета.
Проинформированы взаимодействующие подразделения.
В то же время обстрелов блокпостов, где пограничники несут службу вместе с военнослужащими Вооруженных сил, за прошедшие сутки не было.
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