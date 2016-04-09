Пограничники зафиксировали полеты над оккупированным Крымом 3 российских вертолетов и самолета

Как сообщает Государственная пограничная служба, на административной границе пограничники Херсонского и Бердянского отрядов наблюдали полеты над временно оккупированной территорией АР Крым трех российских вертолетов (два Ми - 8 и один Ка-50) и одного самолета.

Проинформированы взаимодействующие подразделения.

В то же время обстрелов блокпостов, где пограничники несут службу вместе с военнослужащими Вооруженных сил, за прошедшие сутки не было.

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