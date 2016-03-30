Совет судей Украины заявляет, что заинтересован в быстром расследовании дела судьи-стрелка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге председатель Совета судей Валентина Симоненко.

“Мы заинтересованы в скорейшем расследовании и рассмотрении этого вопроса”, - сказала она.

Симоненко отметила, что сейчас не может сказать, какая ответственность грозит этому судье, потому что не знает, какое окончательное обвинение будет ему предъявлено, а это будет зависеть от того, по каким статьям судья будет обвинен.

Она также отметила, что должно быть представление Генеральной прокуратуры к председателю Верховного суда относительно снятия неприкосновенности с судьи. Затем председатель Верховного суда должен обратиться к Верховной Раде, которая и примет окончательное решение.

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“Надеюсь, что такой вопрос не будет долго затягиваться и будет быстро рассмотрен и Генеральной прокуратурой, и Верховной Радой Украины, и сама судебная власть в этом заинтересована, чтобы избавляться от людей, которые порочат звание судьи”, - сказала Симоненко.

По ее словам, после этого должно произойти отстранение судьи от должности и параллельно будет осуществляться расследование дела.

Она считает, что такое расследование может осуществляться не более трех месяцев.

“Мы считаем, что по крайней мере не более трех месяцев должно происходить расследование, и будем просить НАБУ и соответствующих работников ускорять расследование в отношении судей”, - сказала Симоненко.

Говоря о деле, которое рассматривал судья Малиновского райсуда, Симоненко сообщила, что это было дело о взыскании долга.

“22 февраля этого года на рассмотрении в Малиновском суде было дело по иску одного лица к другому о взыскании задолженности по договору долга. Одним из соответчиков по этому делу было привлечено юридическое лицо, расположенное на территории Малиновского суда”, - сказала Симоненко.

Она отметила, что исходя из правоотношений между истцом и ответчиком, это дело должно было рассматриваться в другом районном суде Одессы.

Симоненко также сообщила, что при обыске в Малиновском райсуде не были найдены значительные суммы денег.

“Есть информация, что при обыске в зале судебного заседания было изъято в сейфе около 1700 долларов США, которые, по сообщению помощника, заявлены, что это его деньги. В кабинете заместителя были изъяты деньги, которые были подарены ему сотрудниками на день рождения в небольшой сумме, и дома было изъято около 500 долларов”, - сказала Симоненко.

Как сообщал УНИАН, 29 марта детективы Национального антикоррупционного бюро и полиция разоблачили одного из судей Малиновского районного суда Одессы на получении 500 тысяч гривень взятки.

По данным НАБУ, деньги судья вымогал через посредника для вынесения судебного решения по гражданскому делу о взыскании долга. При проведении следственных действий судья сопротивлялся детективам НАБУ, стреляя на поражение, после чего бросил оружие и скрылся с места происшествия.

По данному факту НАБУ открыло уголовное производство по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Сегодня, 30 марта, комитет Верховной Рады по правовой политики и правосудия поддержал представление на задержание и арест судьи Бурана.