Задержана партия контрафактных сигарет, изготовленных в так называемой "ДНР" - Генпрокуратура

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Во время проведения неотложных следственных (розыскных) мероприятий задержан автомобиль марки «Урал» с полуприцепом, который двигался в столицу, под управлением и сопровождением сотрудников полка патрульной службы полиции особого назначения «Киев» ГУ ЧП в г. Киеве, в котором обнаружены и изъяты подакцизные товары - сигареты в количестве около 400 тыс. пачек на сумму более 4 млн грн», - говорится в сообщении.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ст. 204 УК Украины (незаконное хранение и транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).

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В настоящее время проводится комплекс предусмотренных законом мероприятий с целью установления круга всех лиц, причастных к организации незаконного перемещения подакцизных товаров, и привлечения их к уголовной ответственности, отметили в ГПУ.