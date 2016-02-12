В Киеве будут судить вора-"изобретателя" за кражу денег из банкоматов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Сейчас ему предъявлено обвинение в 32 эпизодах преступной деятельности.

«Досудебным расследованием установлено, что мужчина присоединял пластиковую самодельную пластину с клейкой лентой к отверстию банкомата, после чего уходил на безопасное расстояние и ожидал момента, когда граждане будут снимать денежные средства. Во время операции по снятию наличных банкноты попадали в установленную накладку и не выдавались клиентам. Впоследствии их присваивал злоумышленник», - отмечается в сообщении.

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По данным прокуратуры, свою преступную деятельность крымчанин организовал почти во всех районах столицы. Только в течение сентября прошлого года ему удалось присвоить 58 тыс. грн граждан.

Сейчас уголовное производство передано в Печерский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.