Львов после урагана (фоторепортаж)

По предварительным данным, вчерашний ураган выкорчевал во Львовской области свыше 3 тыс. деревьев, повреждено около 100 автомобилей, подтоплены несколько сотен домов.

На данный момент без электроснабжения остаются 550 населенных пунктов и некоторые районы Львова. В населенных пунктах продолжаются работы по разбору завалов, которые образовались от падения большого количества деревьев.

Непосредственно во Львове на автодорогах образовались большие заторы. Многие крыши, поврежденные ураганом, могут обвалиться, поэтому городские спасательные службы предупреждают львовян, чтобы они не ходили под крышами и балконами домов.

Количество жертв и потерпевших в результате стихии по состоянию на данный момент составляет 4 погибших, еще 5 человек травмированы, среди них – один ребенок.

Фото Петра Задорожного, Ольги Примович/УНИАН