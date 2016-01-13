Замена гражданских поваров на военных обойдется Минобороны в 5 миллиардов гривень - Муженко

Об этом говорится в опубликованном членом парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрием Тымчуком докладе начальника Генштаба Виктора Муженко министру обороны Украины Степану Полтораку, передает "РБК-Украина".

По информации Генштаба, проводимый в двух воинских частях (Национальная академия сухопутных войск, Львов и Западная военно-морская база, Одессе) эксперимент показал существенный рост затрат при отказе от услуг аутсорсинговых компаний.

В частности, во Львове расходы на питание одного военнослужащего в сутки, учитывая зарплату «военных поваров» и коммунальные услуги, возросли с 60,48 грн при аутсорсинге до 65,31 грн при эксперименте, в Одессе – с 60,72 грн до 66,23 грн.

По словам Виктора Муженко, в случае переведения всех воинских частей Вооруженных Сил Украины на систему продовольственного обеспечения по аналогии с экспериментом необходимо дополнительно ввести до 25,2 тыс. должностей поваров и обслуживающего персонала.

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В таком случае на содержание персонала и закупку услуг дополнительно потребуется 4 млрд.грн, и еще в 1 млрд грн обойдется обеспечение армейских столовых современным оборудованием. В сумме Минообороны дополнительно израсходует около 5 млрд гривен.

По данным группы «ИС», в Генштабе даже отчасти занизили дополнительные затраты, которые понесет бюджет Минобороны в случае отказа от аутсорсинга. Необходимый пакет документов группа уже передала аудиторам для независимого исследования.

«На различных брифингах представители МО нам рассказывают, что это «дешево и сердито», а тем временем начальник Генштаба сообщает министру обороны , что это удовольствие уж никак не из дешевых», - комментирует Дмитрий Тымчук.

Тем не менее, Минобороны пока не отказывается от планов по расширению эксперимента.

«Несмотря на такие результаты эксперимента и излишние бюджетные затраты, в 2016 году, как следует из документа, эксперимент решено продолжить уже в 9 воинских частях», - отмечают в группе «Информационное сопротивление».

Ранее сообщалось, что качество питания военнослужащих в частях, где проводится эксперимент, полностью отвечает качеству питания в частях, где продолжают работать аутсорсинговые компании. Тем не менее затраты в «экспериментальных столовых» заметно выше.

Эксперимент Минобороны раскритиковали представители НАТО. В ходе своего визита в Киев представитель Агентства по материально-техническому обеспечению и закупкам НАТО (NSPA) Бюлент Тюдеш заявлял, что «если украинская армия взяла курс на достижение стандартов НАТО, она не должна отказываться от аутсорсинга».