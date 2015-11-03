На митинге у стен Рады против политических репрессий собрались уже около тысячи человек (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, число участников митинга против политических репрессий возросло уже до тысячи человек.

К сторонникам партии «УКРОП» присоединились активисты Радикальной партии и другие общественные активисты.

Они держат плакаты с надписями: «Наши права нарушены - поэтому мы под Верховной Радой», «Свободу политическим заключенным!», «Свободу Корбану!».

Со сцены выступают народные депутаты и общественные деятели.

Как сообщал УНИАН, во время вечернего заседания суда в Чернигове у Корбана поднялось давление, его госпитализировали. Сегодня в 8:40 его привезли в здание суда, где должны были избрать ему меру пресечения.

Прошло 72 часа с момента, когда был задержан Корбан, и по закону его должны освободить.

Лидера партии "УКРОП" все же освободили из зала суда, однако увезли в неизвестном направлении. Сторонники Корбана, в том числе народные депутаты, попытались заблокировать выезд машины с Корбаном, однако им это не удалось. Адвокаты заявляют о похищении.