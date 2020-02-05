Хватит только на 100 дней: оккупанты бьют тревогу из-за нехватки питьевой воды в Севастополе

Напряженная ситуация с водоснабжением сложилась в связи с недостаточным количеством осадков в водохранилищах.

Питьевой воды в оккупированном Симферополе осталось максимум на 90-100 дней.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на подконтрольные РФ СМИ.

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Отмечается, что критическую ситуацию с водоснабжением города обсудили на сегодняшнем оперативно-хозяйственном совещании, на котором присутствовал глава подконтрольного Москве Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль.

Такая ситуация, по его словам, сложилась в связи с недостаточным количеством осадков в трех водохранилищах, из которых вода подается в Симферополь. Воды накоплено на 25-28 миллионов кубометров воды меньше прошлогоднего уровня.

Поэтому оккупационные власти Севастополя считают нужным обеспечить рациональное использование имеющегося ресурса.

Как сообщал УНИАН, подконтрольная России власти Симферополя готовят график почасовой подачи воды жителям города из-за нехватки воды в крымских водоемах.