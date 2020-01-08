Офис генпрокурора открыл производство по факту авиакатастрофы украинского самолета в Иране

Досудебное расследование начато по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей».

Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование по факту авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Офис Генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании «Международные авиалинии Украины», выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и девяти членов экипажа», - говорится в сообщении.

Данные внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение самолет МАУ, пассажиры и экипаж погибли.

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Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров спустя несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданин Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.