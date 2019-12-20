В СНБО "гарантируют" создание "мощной и очень патриотической" системы теробороны

В совершенствовании системы теробороны учтен опыт стран-членов НАТО.

В Украине будет создана мощная система территориальной обороны, в которую войдут все слои населения.

Об этом заявил первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль в интервью АрміяІnform, сообщили в пресс-службе аппарата СНБО.

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«Гарантирую, что мы будем иметь мощную территориальную оборону, куда войдут все слои населения. Она полностью обеспечит спокойствие государства в этом направлении, начиная от маленького населенного пункта - села, заканчивая промышленным мегаполисом», - подчеркнул Коваль.

По его словам, в совершенствовании системы теробороны учтен опыт стран-членов НАТО. Коваль также отметил, что структура территориальной обороны "не будет громоздкой, и станет очень патриотичной». «Мы учтем все, включая выпускные курсы военных лицеев и территориальные громады, которые будут содержать подразделения теробороны. Эти вопросы уже продуманы. Мы будем предлагать рассматривать все эти документы высшему руководству, и после того подавать в Верховную Раду Украины, чтобы депутаты приняли их как законодательные акты», - отметил он.

Коваль сообщил, что количество бригад теробороны будет определяться в соответствии с особенностями области, в которой они будут создаваться. В частности, по его словам, в Киеве планируется создать две бригады территориальной обороны. «У нас разные регионы: есть аграрные, а есть индустриальные, с большим экономическим потенциалом, большей плотностью населения, количеством предприятий, опасных объектов. Поэтому там, конечно, следует делать мощную организацию», - пояснил он.

Первый заместитель секретаря СНБО добавил, что к системе территориальной обороны будут привлекаться граждане всех возрастов - от молодежи до пожилых людей, и государство будет стимулировать людей. «Очень сильно поднимем патриотическое воспитание, в частности молодежи. Юношеский максимализм обязательно следует использовать и делать из молодежи будущих руководителей по всем направлениям», - подчеркнул он.

Коваль, согласно решению СНБО от 7 декабря, определен ответственным за усовершенствование системы территориальной обороны Украины.