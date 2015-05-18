Из-за украинского флага в Крыму блокируют участников автопробега к годовщине депортации крымских татар
В Крыму 18 мая участников автопробега, посвященного Дню памяти жертв депортации крымскотатарского народа, заблокировали на автостанции «Западная» в оккупированом Симферополе автозаками и сотрудниками силовых спецподразделений.
Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, сотрудники Омона в полной боевой экипировке, со щитами перегородили выезд колонны автомобилей с крымскотатарскими флагами.
На место инцидента приехал глава российского Госкомнаца Крыма Заур Смирнов и российский вице-премьер Крыма Руслан Бальбек. Они пытались поговорить с участниками акции. При этом Заур Смирнов отметил, что среди участников автопробега был замечен украинский флаг.
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«Вы должны были согласовать свой автопробег с властями. Мы от вас не закрыты. Но стало известно, что у вас замечен украинский флаг», – заявил Смирнов.
Однако участники автопробега заверили представителей власти, что у них только национальные крымскотатарские флаги.
«У нас ничего нет, у нас только наши национальные флаги. А сотрудники полиции потребовали их свернуть и ехать в Бахчисарай без флагов, и не сигналить. А что мы нарушаем, если флаги у нас будут? Почему кому-то можно, а крымским татарам – нельзя», – возмущались участники автопробега.
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Сейчас движение в районе автостанции «Западная» частично заблокировано. Сотрудники ГИБДД регулируют движение, при этом не выпускают автомобили участников. Переговоры между чиновниками и участниками акции еще продолжаются.
Как сообщал УНИАН ранее, в оккупированном Симферополе в память о депортации крымских татар запускали огненные шары.Таким образом, крымские татары, которые отказались участвовать в провластных мероприятиях, приуроченных к Дню депортации крымскотатарского народа, почтили память тех, кто погиб в депортации.