В Одесской области сыграл свадьбу освобожденный из плена моряк Варимез

27-летнего старшего матроса буксира «Яны Капу» его теперь уже супруга Инна ждала из плена.

В Одесской области сегодня сыграл свадьбу освобожденный из российского плена моряк Владимир Варимез - один из 24 украинских военнопленных, захваченных РФ в ноябре 2018 во время перехода кораблей из Одессы в Мариуполь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в социальных сетях сообщили друзья Варимеза.

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Как отмечается, 27-летнего старшего матроса буксира «Яны Капу» его теперь уже супруга Инна ждала из плена.

Торжественная церемония прошла в Болгардском районном РАГСе.

Молодые люди сейчас обучаются в вузах: Варимез, который ранее окончил Измаильское высшее профучилище Киевской госакадемии водного транспорта, поступил в Национальный университет «Одесская морская академия» и продолжает службу в рядах Военно-морских сил ВС Украины.

На момент захвата украинских кораблей моряк был связистом на рейдовом буксире «Яны Капу» и значился одним из лучших радиотелеграфистов в украинском флоте. До аннексии РФ Крыма он служил в Севастополе на катере «Смела», экипажу которого удалось вывести это плавсредство в Одесский порт.

Выполняя переход в Мариуполь в ноябре 2018 года, моряк планировал успеть на семейное торжество в город Измаил – на 50-летний юбилей отца, но оказался в российском плену.

Как сообщал УНИАН, три украинских корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь, были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года на подходе к Керченскому проливу.

Сегодня, 17 ноября, захваченные украинские военные катера «Бердянськ» и «Никополь», а также буксир «Яни Капу», в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории «Генмола» в Керчи.

По сообщению российских СМИ, передача украинских военных судов состоится 18 ноября.