Есть маты, а есть "вкусная украинская брань": языковед прокомментировал законопроект о "дематюкации"

Комментируя возможные ограничительные меры, языковед напомнил о брани в украинской классике.

Законопроект "О противодействии сквернословию", известный как "закон о дематюкации", должен бороться с русским матом, а не классической украинской бранью.

Такое мнение высказал языковед Александр Авраменко, передает «Обозреватель». По его словам, брань "всегда была, есть и будет, поскольку через табуированные слова, нецензурную лексику человек выбрасывает свои негативные эмоции".

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Комментируя возможные ограничительные меры, Авраменко отметил: "А как тогда быть с "Энеидой" Котляревского, в которой очень много ругательных слов? С "Кайдашевой семьей"? Среди бранных слов украинских не так много, но они есть. Они больше связаны с ректальной зоны или используются слова "свинья", "дидько" или "черт". Например, "дідька лисого" – это классическая украинская брань. Сложно сказать, надо ли людей наказывать за такие слова".

"Котляревский, например, "свиное рыло" использует. Рыло – грубое слово, но надо различать, где мат, а где "вкусная украинская брань", – добавил лингвист.

По его словам, "лютую" нецензурную брань украинцы позаимствовали у России, а россияне в свою очередь – из тюркских языков.

"Она больше касается половых органов или полового акта. Думаю, (в законопроекте) речь идет в первую очередь о мате, хотя иногда очень сложно определить границу", – отметил эксперт.

При этом Авраменко высказал мнение, что за мат в публичных выступлениях и в СМИ "однозначно надо наказывать людей монетой".