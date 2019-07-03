Законом уже предусмотрено наказание за брань в публичных местах – комитет ВР по свободе слова

По словам первого заместителя председателя комитета, употребление нецензурной брани в публичных местах приравнивается к мелкому хулиганству.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова отмечает, что законодательство и так предусматривает наказание за нецензурную брань в общественных местах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам, комментируя зарегистрированный в парламенте законопроект "О противодействии сквернословию" (о дематерщине языка).

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Червакова пошутила, что "лучший способ бороться с матом - это прописать мат в законе". "Кажется, это то, что как раз сегодня предлагают авторы законодательной инициативы", - добавила она.

Депутат отметила, что она пока не читала законопроект и не знает, чего именно он касается, и говорится в нем о регулировании медиа-пространства и Интернета, предусматриваются ли изменения в законодательство по телевидению и радиовещанию.

"Ибо цитирование у нас, согласно действующему законодательству, не является употреблением нецензурной брани. Я также хочу напомнить, что действующим законом уже предусмотрена административная ответственность за употребление нецензурной брани, она приравнивается к мелкому хулиганству ... И, соответственно, если это совершено в публичном месте, неважно, публичным или не публичным лицом, - у нас закон один для всех: если ты публично материшься, ты понесешь за это ответственность как за административное правонарушение", - констатировала Червакова.

Она также, в частности, отметила, что есть кодекс этики государственного служащего, где также уже содержится прямой запрет на такие действия, о которых говорится в зарегистрированном законопроекте. Кроме того, закон о государственной службе также предусматривает, что чиновник не имеет права вести себя недостойно и употреблять нецензурную лексику.

"Моя позиция заключается в том, что государство не имеет права вмешиваться в частное пространство и пространство общественной морали. У нас уже была Комиссия по вопросам общественной морали, которая занималась исключительно цензурой, и дачей каких-то совершенно нелепых оценок литературным произведениям, и мешала работать средствам массовой информации", - констатировала депутат.

Она также отметила, что если речь идет о цитировании литературного произведения или фольклора, где есть нецензурная лексика, то это не хулиганство.

Как сообщал УНИАН, 2 июля председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец зарегистрировала в парламенте законопроект № 10414 "О противодействии сквернословию" (о дематерщине языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематерщине языка).

По словам автора, законодательная инициатива касается публичных лиц и СМИ и не касаться сферы личной жизни людей, законопроектом будут определяться понятия "злословие", "публичное лицо" и перечень слов, которые нельзя употреблять в публичном пространстве публичным лицам.

Также документом предусмотрены административные штрафы. "Это штрафы, которые будут касаться средств массовой информации, - это 10% от лицензионного сбора за выплаты по аудиотрансляции. Что касается физических лиц - это опять-таки штрафы, от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы с удержанием части заработка. И опять-таки, это как административное нарушение ", - пояснила депутат и добавила, что речь идет об исправительных работах от 40 до 60 дней.

Она уточнила, что СМИ будут нести ответственность, в частности, если они будут ретранслировать, например, чьё-то выступление, в котором есть нецензурная лексика.

Средства, которые будут поступать в бюджет с уплаты штрафов, будут направляться в украинский культурный фонд - на развитие украинской культуры и украинского языка.