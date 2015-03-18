Сегодня на улицах Харькова пройдут практические учения военных

В Харькове на улицах проходят практические учения военных.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, практические учения военных начались сегодня в 9.00.

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«Сегодня колонна воинов численностью около 100 человек в полной экипировке и боевом снаряжении будет передвигаться по разным улицам города. В связи с этим обращаемся ко всем гражданам соблюдать спокойствие, не поддаваться панике и с пониманием отнестись к военным тренировкам», - отметили в милиции.

Занятия по тактической подготовке являются плановыми и имеют целью определить уровень подготовки мобилизованных лиц и при необходимости дать им необходимые боевые навыки. Продолжатся учения несколько часов.